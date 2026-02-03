Immobile Koleosho Coppola | il mercato del Paris Fc parla italiano per merito di Klopp Footmercato

Il Paris Fc si riempie di italiani. Luca Koleosho, Diego Coppola e Ciro Immobile sono arrivati nel club in questa sessione di gennaio. Il team, appena promosso in Ligue 1, cerca di evitare la retrocessione e guarda anche ai rinforzi italiani per provare a risollevare le sorti della squadra.

Il mercato invernale del Paris Fc parla italiano. Luca Koleosho, Diego Coppola e Ciro Immobile si sono trasferiti nel club neopromosso di Ligue 1, che attualmente sta lottando per non retrocedere. Ma come mai una squadra francese ha deciso di puntare su così tanti italiani? Il club fa parte dal 2024 del gruppo Red Bull e pare che sia stato Jürgen Klopp a consigliare di puntare sull’Italia. Footmercato scrive: A prima vista, il calciomercato invernale del Paris Fc ha assunto un accento italiano inaspettato. Luca Koleosho, Diego Coppola e infine Ciro Immobile. Con l’ala, il club parigino ha portato percussioni e creatività; con Coppola hanno rafforzato la difesa in cerca di solidità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

