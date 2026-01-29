Open day Oxfam Italia a Firenze | scopri come attivarti per i diritti e la giustizia globale!

Sabato 21 febbraio, Oxfam Italia apre le sue porte a Firenze per un open day dedicato ai volontari e a chi vuole scoprire come impegnarsi per i diritti e la giustizia globale. Dalle 15 alle 19, la sede di via Pierluigi da Palestrina 26r rimane aperta a tutti, offrendo l’opportunità di conoscere meglio le attività del gruppo territoriale. Chiunque sia interessato può entrare, ascoltare, fare domande e capire come partecipare ai progetti di Oxfam in Italia e nel mondo. Un modo semplice per avvicinarsi

