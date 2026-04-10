Nella mattinata di venerdì 10 aprile i prezzi medi dei carburanti hanno registrato un lieve calo, dopo un periodo di 40 giorni di aumenti consecutivi. La benzina e il gasolio hanno mostrato i primi ribassi, segnando un'inversione di tendenza rispetto alle settimane precedenti. In questa fase, un rappresentante di un partito politico ha commentato che il richiamo del presidente del Consiglio alle compagnie energetiche sta producendo effetti tangibili.

Prezzi medi dei carburanti in lieve calo nella mattinata di venerdì 10 aprile, con benzina e gasolio che registrano i primi ribassi dopo ben 40 giorni in salita. A segnalarlo è Staffetta Quotidiana, osservando come tre delle quattro principali compagnie adeguano i listini al ribasso, nonostante la nuova inversione di tendenza delle quotazioni dei prodotti raffinati, tornate a salire dopo il tonfo di mercoledì. In controtendenza Eni che, dopo essere rimasta sensibilmente al di sotto della concorrenza nel primo mese di crisi e poi per tutto il fine settimana di Pasqua, oggi alza i prezzi consigliati del gasolio. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di cinque centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Prezzi medi dei carburanti in calo, FdI: “Il richiamo di Meloni alle compagnie sta dando i suoi frutti”

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Carburanti, arrivano i ribassi su benzina e gasolio: i prezzi di oggiPrezzi medi dei carburanti in lieve calo nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, con benzina e gasolio che registrano i primi ribassi dopo ben 40 giorni in salita. A segnalarlo è Staffetta Quotidi ... adnkronos.com

(Adnkronos) - Prezzi medi dei carburanti in lieve calo nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, con benzina e gasolio che registrano i primi ribassi dopo ben 40 giorni in salita. A segnalarlo è Staffetta Quotidiana, osservando come tr #Initalia #Economia - facebook.com facebook

(Adnkronos) - Prezzi medi dei carburanti in lieve calo nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, con benzina e gasolio che registrano i primi ribassi dopo ben 40 giorni in salita. A segnalarlo è Staffetta Quotidiana, osservando come tr #Initalia #Econo… x.com