Carburanti | da Urso forte richiamo a compagnie ‘adeguare prezzi su rete'

Il ministro delle imprese e del made in Italy ha concluso un incontro con i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere italiane. Durante la riunione, sono stati discussi i prezzi dei carburanti e la necessità di un adeguamento sulla rete di distribuzione. Il ministro ha rivolto un forte richiamo alle aziende affinché i prezzi siano conformi alle aspettative e alle disposizioni in vigore.

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - È terminato il tavolo tra il ministro Adolfo Urso e i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere operanti in Italia. Un faccia a faccia, quello del ministro con Api-Ip, Eni, Q8, Tamoil, durato meno di un'ora, centrato sulla necessità di adeguare una eventuale riduzione dei prezzi dei carburanti sulla rete di distribuzione, come già annunciato dallo stesso Urso nel corso della conferenza stampa di ieri, e che, a quanto si apprende, è stato richiamato con decisione anche oggi, nel corso del confronto. Gli occhi del Mimit sono puntati sui listini di benzina e gasolio, in linea con l'intervento dalla premier Meloni in Parlamento, che questa mattina ha ribadito che il governo è pronto ad attivare ogni possibile misura contro le speculazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Carburanti: da Urso forte richiamo a compagnie, ‘adeguare prezzi su rete' Leggi anche: Prezzi benzina su per la guerra in Iran, ministro Urso attacca le compagnie petrolifere per il caro carburanti Urso: convocate domani le compagnie, adeguino subito i prezzi dei carburanti“Ho convocato domani pomeriggio le quattro grandi aziende di distribuzione dei carburanti perché ci sia la consapevolezza che l’adeguamento dei... Temi più discussi: Urso, convocate domani le compagnie, adeguino subito i prezzi carburanti; Urso convoca le compagnie: adeguate subito i prezzi dei carburanti; Al Mimit il vertice sui carburanti fra Urso e le compagnie petrolifere; Carburanti, Urso convoca le aziende: prezzi subito adeguati al calo internazionale. Carburanti: da Urso forte richiamo alle compagnie ad adeguare i prezziIncontro con rappresentati Api-Ip, Eni, Q8 e Tamoil (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - L'incontro tra il ministro delle Imprese e del ... ilsole24ore.com Urso convoca le compagnie: adeguate subito i prezzi dei carburantiAdeguamento immediato dei prezzi dei carburanti nelle stazioni di benzina. È la richiesta del governo alle principali compagnie petrolifere, dopo la tregua ... gds.it Crisi carburanti, Carollo: "Bisogna affidare all’Eni il compito di realizzare le politiche energetiche nazionali" Leggi qui - https://www.ilriformista.it/crisi-carburanti-carollo-bisogna-affidare-alleni-il-compito-di-realizzare-le-politiche-energetiche-nazionali-507646/ - facebook.com facebook Salgono i prezzi dei carburanti, gasolio in autostrada sopra 2,2 euro. Su strada la benzina al self in media a 1,792 euro, diesel a 2,184 euro al litro ROMA #ANSA x.com