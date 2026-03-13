Vertenza Cosmopol Filcams Cgil | La nostra lotta sta dando i suoi frutti

Nelle ultime settimane, Cosmopol ha mostrato un’apertura sorprendente nei confronti dei rappresentanti sindacali, con incontri più frequenti e una disponibilità concreta a discutere di condizioni di lavoro. La Filcams Cgil ha annunciato che questa fase rappresenta un passo avanti rispetto alle precedenti modalità di confronto, segnando un cambiamento rispetto alle relazioni passate. La situazione si sta evolvendo in modo evidente rispetto al passato recente.

"Apertura reale dell’azienda al confronto, alla trasparenza e alla possibilità di costruire accordi migliorativi per le lavoratrici e i lavoratori" Nelle ultime settimane si è registrato un fatto che, nei rapporti con Cosmopol, non si era praticamente mai visto: un’apertura reale dell’azienda al confronto, alla trasparenza e alla possibilità di costruire accordi migliorativi per le lavoratrici e i lavoratori. Durante l’incontro del 10 marzo, l’azienda ha fornito chiarimenti su questioni che la Filcams CGIL solleva da tempo con determinazione: - lo stato dei lavori del nuovo plesso aziendale, finalmente sbloccati dopo mesi di incertezze; - le... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Cosmopol e la vertenza con la FILCAMS CGIL di Avellino: la risposta dell'aziendaIn merito ad una recente istanza presentata dalla FILCAMS CGIL e dalla CGIL di Avellino, così come ripresa da alcune testate giornalistiche, Cosmopol... Chivu Inter: la nuova era della comunicazione nerazzurra sta dando i suoi frutti. L’analisiMercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. Contenuti utili per approfondire Vertenza Cosmopol Temi più discussi: Cosmopol e la vertenza con la FILCAMS CGIL di Avellino: la risposta dell'azienda; Sicurezza privata, esplode la vertenza in Irpinia: lavoratori esposti ogni giorno a rischi; Avellino, lavoratori Cosmopol dal Prefetto: La sicurezza è la base di tutto; VIDEO FOTO- Cosmopol la vertenza arriva in Prefettura. Filcams Cgil esclusa dall’incontro alla Cosmopol: volantinaggio denuncia pubblicaUn volantino per sensibilizzare anche la comunità avellinese su quello che sta avvenendo nelle relazioni sindacali alla Cosmopol di Avellino. irpinianews.it Vertenza Slem, servizi mensa senza stipendiAgitazione a Rapolla e Lavello: Vertenza Slem, servizi mensa senza stipendi. Filcams Cgil: «Uno strappo al contratto e alla dignità». quotidianodelsud.it Cosmopol e la vertenza con la FILCAMS CGIL di Avellino: la risposta dell'azienda In merito ad una recente istanza presentata dalla FILCAMS CGIL e dalla CGIL di Avellino, così come ripresa da alcune testate giornalistiche, Cosmopol S.p.A. chiarisce quanto s - facebook.com facebook