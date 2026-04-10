Previsioni meteo Livorno stop al caldo estivo | dal 13 aprile tornano le piogge

Dal 13 aprile, le previsioni meteo indicano un cambio di scenario a Livorno, con l’arrivo di piogge che interrompono il caldo estivo degli ultimi giorni. L’anticiclone, che ha portato condizioni di tempo stabile e temperature sopra la media, sta per lasciare spazio a condizioni più instabili. Questo cambiamento segna la fine di un periodo di clima mite, secondo le previsioni meteorologiche per la zona.