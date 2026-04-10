Previsioni meteo Livorno stop al caldo estivo | dal 13 aprile tornano le piogge
Dal 13 aprile, le previsioni meteo indicano un cambio di scenario a Livorno, con l’arrivo di piogge che interrompono il caldo estivo degli ultimi giorni. L’anticiclone, che ha portato condizioni di tempo stabile e temperature sopra la media, sta per lasciare spazio a condizioni più instabili. Questo cambiamento segna la fine di un periodo di clima mite, secondo le previsioni meteorologiche per la zona.
L’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al capolinea. Nel corso del fine settimana dell'11-12 aprile, infatti, due distinti sistemi depressionari si affacceranno all’Italia, pilotando da un lato una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Piogge, rovesci e cieli grigi ma fa più caldo: le previsioni meteo a Viterbo dal 2 all'8 febbraio
Primavera al freddo, tornano piogge e maltempo: le previsioni meteo(Adnkronos) – Giù le temperature, più basse rispetto alla media stagionale, 'un'illusione' di sole, poi ancora pioggia e maltempo.
Temi più discussi: Previsioni meteo, allerta a Livorno domani 1 aprile: raffiche di Grecale fino a 100 km/h, codice giallo per vento; L’Unieuro volta pagina, Rosser assaggia il Palafiera. Domenica contro Livorno per il riscatto; Tabellino partita Livorno vs Fiorentina; Serie C | Ancora uno stop per i tifosi del Livorno, vietata la trasferta di Arezzo.
Meteo, nuova fase di maltempo in arrivo dal 12 aprile: la tendenzaLa tendenza meteo per l'ultima parte della settimana vede un possibile peggioramento del tempo con afflusso di aria più fredda e calo termico. meteo.it
Stop al caldo africano: temperature in calo/ Le previsioni meteo: oggi maltempo, domani ripresa…Le previsioni meteo per le prossime ore sembrano confermare la fine del caldo africano: atteso un generalizzato maltempo e un calo delle temperature Stando alle previsioni meteo diramate degli esperti ... ilsussidiario.net
Come cambia il tempo tra venerdì 10 e sabato 11 aprile Le previsioni di www.meteo.it - facebook.com facebook
Torino, previsioni meteo del 11 aprile 2026 x.com