Primavera al freddo tornano piogge e maltempo | le previsioni meteo

Le previsioni meteorologiche annunciando un ritorno di piogge e maltempo segnano un calo delle temperature rispetto alla media stagionale. Dopo un breve periodo di sole, le condizioni meteo continuano a mostrare instabilità con frequenti piogge e temperature più basse del normale. La situazione si presenta come un prolungato periodo di condizioni avverse nella regione.

(Adnkronos) – Giù le temperature, più basse rispetto alla media stagionale, 'un'illusione' di sole, poi ancora pioggia e maltempo. La primavera non decolla e non decollerà almeno per buona parte della prossima settimana, quando un'insidiosa perturbazione in discesa dalla Scandinavia riporterà un clima quasi invernale sull'Italia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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