Piogge rovesci e cieli grigi ma fa più caldo | le previsioni meteo a Viterbo dal 2 all' 8 febbraio

Da martedì, il cielo di Viterbo si copre con piogge e venti forti, mettendo fine al sole che ha caratterizzato i primi giorni della settimana. Le previsioni di 3bmeteo segnalano un aumento delle temperature, ma anche condizioni meteo instabili fino all’8 febbraio.

Addio al sole, da martedì arrivano piogge e venti tesi. Le previsioni meteo su Viterbo e il resto del Lazio degli esperti di 3bmeteo. La settimana del 2 febbraio con tempo spesso instabile sulla regione. Dopo un lunedì all'insegna del bel tempo, una serie di perturbazioni è attesa a partire da martedì sul Lazio, portando condizioni di instabilità e maltempo per buona parte della settimana. Un primo intenso fronte transita tra martedì e mercoledì, foriero di rovesci e acquazzoni diffusi, nonché di nevicate in Appennino ma confinate solo alle quote di alta montagna. Giovedì si attende una tendenza al parziale miglioramento, seppur in un contesto di spiccata variabilità: non si esclude il rischio di qualche residuo fenomeno locale, inizialmente sui settori centro-meridionali e poi, in serata, nuovamente da nord per l'arrivo di una nuova perturbazione.

L’Emilia-Romagna si prepara a vivere una settimana caratterizzata da cieli spesso grigi e clima umido, con alta pressione che regna fino al weekend.

Il 6 gennaio 2026, festa dell’Epifania, in Campania, e in particolare a Napoli, si prevedono condizioni meteorologiche instabili.

