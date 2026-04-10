Prevenzione tiroidea gratuita | l' iniziativa di Afas e La Lumaca onlus a Pila

Sabato 11 aprile, presso Pila, si svolgerà una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie della tiroide, promossa da Afas in collaborazione con l’associazione La Lumaca onlus, che rappresenta pazienti umbri affetti da tumore tiroideo. L’iniziativa prevede visite gratuite e approfondimenti sulla salute tiroidea, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla diagnosi precoce di questa condizione. La giornata si rivolge a chi desidera sottoporsi a controlli senza impegno.

Afas, in collaborazione con l’associazione La Lumaca onlus (associazione pazienti umbri affetti da tumore tiroideo), organizza per la giornata di sabato 11 aprile una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie della tiroide.Sono previsti “Counselling” tiroidei gratuiti per adulti grazie. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Afas a Perugia screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno: le date e doveLe farmacie comunali mettono a disposizione spazi e medici per prevenire un male femminile che è la prima causa di morte per patologia oncologica La...

Prevenzione tiroidea a Bellona, il 5 marzo screening gratuito per le donneProsegue il calendario degli eventi dedicati alla prevenzione sanitaria promossi dal Comune di Bellona.

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Ritorna Cosenza Città in Salute: 3 giorni di prevenzione gratuita in Piazza dei BruziL'iniziativa si svolgerà dall'8 al 10 aprile. I cittadini potranno accedere gratuitamente a visite specialistiche, consulenze, vaccinazioni e numerosi screening. Spazio anche ad attività dedicate alla ... quicosenza.it

Farà tappa a Rovereto (Tn), nel solco dei nostri Progetto Tiroide e Progetto Mammella, uno dei quattro Bus della Prevenzione di Fondazione ANT, per offrire tre giornate di visite gratuite di prevenzione delle neoplasie tiroidee e mammarie finanziate da Ministe - facebook.com facebook