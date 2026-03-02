Prevenzione tiroidea a Bellona il 5 marzo screening gratuito per le donne

Il 5 marzo si svolgerà a Bellona uno screening gratuito dedicato alla prevenzione tiroidea rivolto alle donne. L'iniziativa fa parte delle attività promosse dal Comune per sensibilizzare sulla salute femminile e favorire diagnosi precoci. L’evento si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati alla prevenzione sanitaria organizzati dal Comune di Bellona.

Prosegue il calendario degli eventi dedicati alla prevenzione sanitaria promossi dal Comune di Bellona. Il prossimo appuntamento è fissato per il 5 marzo, con uno screening gratuito della tiroide rivolto alle donne, in programma dalle ore 15.00 alle 18.30 presso il salone municipale di piazza Del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Screening gratuiti per le donne. Successo per la prevenzioneGiornata di screening gratuito organizzata dalla Croce Rossa di San Marcello, sabato scorso.

Tumore al seno, screening gratuito per le donne modenesi tra i 25 e i 44 anniModena, vista la risposta positiva nel 2025 da parte delle aziende e delle donne del territorio, su richiesta delle stesse cittadine, con grande...

Tutti gli aggiornamenti su Prevenzione tiroidea.

Argomenti discussi: Prevenzione della tiroide. A Bellona c’è. Il 5 marzo screening gratuito. Sarcinella: Come preannunciato continuano gli eventi dedicati alla prevenzione.

BELLONA - Grande partecipazione alla seconda giornata di screening delle malattie cardiovascolari. Sarcinella: Opportunità gratuita concreta per accedere a visite preventive11:44:24 A distanza di poche settimane l’Amministrazione comunale di Bellona rappresentata da Giovanni Sarcinella doppia l’evento di prevenzione dedicata alle malattie cardiovascolari, registrando un ... casertafocus.net

Settimana della Tiroide: le nuove frontiere della scienza da conoscereLa buona notizia è che le patologie che la colpiscono, se diagnosticate nella fase iniziale, possono essere trattate con successo. È questo il messaggio alla base della Settimana Mondiale della ... iodonna.it