Salute della donna dal 22 al 29 aprile check-up gratis in oltre 250 ospedali Bollino rosa

Dal 22 al 29 aprile, in oltre 250 ospedali italiani, sarà possibile sottoporsi a check-up gratuiti dedicati alla salute femminile. La settimana è promossa dalla Fondazione Onda Ets e si rivolge alle donne di tutte le età, offrendo visite gratuite e visite preventive con il bollino rosa, simbolo di attenzione e cura dedicata alla salute delle donne. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e delle visite periodiche.

(Adnkronos) – Torna la settimana dedicata al benessere femminile, promossa in tutta Italia da Fondazione Onda Ets. Dal 22 aprile, 11esima Giornata nazionale della salute della donna, fino al 29, oltre 250 ospedali del network Bollino rosa di Onda offriranno gratuitamente alle cittadine visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi, nell'ambito. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Tutti sul Track della salute per un check up gratis Salute al maschile: visite urologiche gratis e senza prenotazione negli ospedaliDopo la nascita del progetto ‘Donna in Salute - Open Week-end 2026’, il programma dedicato alla salute femminile (qui dettagli, orari e date), che... Temi più discussi: La salute delle donne: ciò di cui non si parla, un convegno per rompere i tabù sul benessere femminile; Dentro la stanza ginecologica: perché il design è anche una questione di salute; Giornata Mondiale della Salute, CRI: Operatori nel mondo al servizio dell’umanità; Menopausa tra consapevolezza e prevenzione Irene Cetin ospite a Elisir, Rai 3 | News | Mangiagalli Center. Salute della donna, dal 22 al 29 aprile check-up gratis in oltre 250 ospedali Bollino rosaTorna la settimana dedicata al benessere femminile, promossa in tutta Italia da Fondazione Onda Ets. Dal 22 aprile, 11esima Giornata nazionale della salute della donna, fino al 29, oltre 250 ospedali ... adnkronos.com Salute della donna, per una settimana visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedaliDal 22 al 29 aprile, in occasione dell'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, torna la (H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets. (ANSA) ... ansa.it Seduta in programma alle ore 9, al centro il Piano integrato di salute della SdS senese - facebook.com facebook Senatore, mi dia retta. Prima di postare dia un colpo di telefono al Professor Orazio Schillaci, ministro della salute. Avete scelto un medico bravissimo, sono certo che lui le saprà spiegare perché quelle che scrive sono bugie pericolosissime per la salute degli i x.com