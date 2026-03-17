In Sicilia, i carabinieri del reparto Tutela agroalimentare hanno eseguito sequestri di beni per oltre 1,4 milioni di euro a dieci imprenditori agricoli nelle province di Messina ed Enna. L’operazione riguarda un’indagine sui presunti illeciti legati ai contributi per il pascolo e i sequestri sono stati disposti in seguito a controlli sui fondi agricoli. Nessuna altra informazione sui procedimenti o le accuse.

Nelle province di Messina ed Enna, i carabinieri del reparto Tutela agroalimentare hanno eseguito un sequestro di beni per un valore superiore a 1,4 milioni di euro nei confronti di dieci imprenditori agricoli. Gli indagati sono accusati di truffa aggravata ai danni dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). L’operazione è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari di Enna, su richiesta della Procura Europea con sede a Palermo, nell’ambito dell’inchiesta denominata “Grazing code 2”. Al centro dell’indagine vi è la mancata attivazione del cosiddetto “codice pascolo”, un requisito fondamentale per certificare la regolare attività sui terreni agricoli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia, truffa sui fondi agricoli: sequestri di beni per oltre 1,4 milioni di euro

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