Presunti illeciti sui contributi agricoli il giudice annulla sequestro preventivo

Il giudice ha annullato il sequestro preventivo disposto nei confronti di Maria Teresa Leanza, l’imprenditrice agricola di Cesarò. La donna era coinvolta in un’inchiesta sui presunti illeciti legati ai fondi europei destinati all’agricoltura e all’allevamento. Ora, l’atto di sequestro viene considerato non più valido, lasciando aperta la strada a possibili sviluppi sul caso.

È stato annullato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di Maria Teresa Leanza, imprenditrice agricola di Cesarò, coinvolta nell'inchiesta sui presunti illeciti nella gestione dei fondi europei destinati al settore agro-zootecnico. Il provvedimento di dissequestro riguarda le somme e i beni per un valore complessivo di circa 247 mila euro, precedentemente sottoposti a vincolo su disposizione del Gip del Tribunale di Catania. La decisione interviene nell'ambito del procedimento che, nei mesi scorsi, aveva portato al sequestro complessivo di oltre 454 mila euro nei confronti di quattro imprenditori agricoli della provincia di Messina, su richiesta della Procura europea e a seguito delle indagini condotte dai carabinieri del Reparto tutela agroalimentare.

