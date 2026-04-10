Presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa anche il giocatore del Livorno Mawete tra gli indagati

Tre calciatori sono stati rinviati a giudizio per presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa. Tra gli indagati figura anche un giocatore del Livorno, Jesus Christ Mawete. Un altro dei calciatori coinvolti è accusato di aver condiviso immagini intime senza consenso, configurando il reato di revenge porn. Le indagini sono state condotte dalla polizia e i processi sono stati avviati presso il tribunale competente.

C'è anche il giocatore del Livorno Jesus Christ Mawete tra i tre calciatori rinviati a giudizio per violenza sessuale di gruppo e (uno solo) per revenge porn. Secondo l'accusa, il 21enne, all'epoca dei fatti militante nel Bra, avrebbe abusato di una studentessa universitaria insieme ad altri due. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Presunta violenza sessuale di gruppo, rinviata la sentenza per Lucarelli e ApolloniLivorno, 24 marzo 2026 – È stato rinviato al 23 aprile, per la sentenza, il processo d’appello a Milano per i due calciatori Mattia Lucarelli, figlio... Quattro arresti in Umbria: accusati di truffa, estorsione e violenza sessuale in una presunta “setta”La Polizia di Stato di Perugia, insieme al Servizio Centrale Operativo del Dipartimento della P. Stupro di gruppo alla festa per la Serie C, chi sono i tre calciatori indagati. Il video di Totti per Perseu: «Bra-bravi»I tre ex giocatori del Bra accusati di violenza sessuale di gruppo (uno anche di revenge porn) ai danni di una studentessa universitaria ventenne, sono Alessio Rosa, 22 anni, Fausto Perseu di 23 ... leggo.it Tre calciatori accusati di violenza sessuale di gruppo: uno milita nel LivornoTre ex giocatori del Bra sono accusati di violenza sessuale di gruppo, uno anche di revenge porn, ai danni di una ragazza. Uno di questi è un attuale ... gonews.it