Olimpiadi 2026 le pagelle dell’Italia | il tallone d’Achille di Jole Galli; Elisa Confortola deve convincersi del suo valore

Jole Galli ha mostrato un buon passo nello skicross ai Giochi di Milano-Cortina, ma il suo più grande problema resta la partenza, che le fa perdere terreno subito. La gara si è svolta venerdì 20 febbraio e ha evidenziato ancora una volta questa difficoltà. Elisa Confortola, invece, deve ancora trovare sicurezza e credere nelle proprie capacità. Le prove di questa settimana mettono in luce le aree su cui lavorare per migliorare nelle prossime competizioni.

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (venerdì 20 febbraio). Jole Galli (skicross), 6: era veloce, molto. Il suo atavico tallone d'Achille resta la fase di partenza, dove accumula un distacco troppo importante al cospetto delle migliori interpreti. Ci sono piste dove l'avvio conta meno, ma non è il caso di quella di Livigno. L'ottavo posto finale non può soddisfarla pienamente. Andrea Chesi (skicross), 5: è ancora molto lontana dall'alto livello. L'esperienza olimpica potrà tornarle utile per il prossimo quadriennio. Tommaso Giacomel (biathlon), senza voto: 10 su 10 al poligono, era al comando a metà gara. Poi il problema fisico che l'ha portato al ritiro.