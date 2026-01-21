Nel 2025, una vettura elettrica su cinque venduta in Italia proviene dalla Cina, evidenziando una crescente presenza sul mercato nazionale. La Uilm sottolinea come questa tendenza rappresenti un'“invasione” reale, chiedendo un intervento deciso da parte del governo per tutelare le produzioni locali e garantire un equilibrio nel settore automobilistico.

Ogni cinque auto elettriche vendute in Italia nel 2025, una era cinese. Una percentuale che fa dire alla Uilm: “L’ invasione diventa realtà”. Il sindacato ha elaborato i dati Unrae notando come lo scorso anno sia stato quello del boom delle vetture ecologiche “made in China” che vanno verso un dominio del mercato, con una crescita del 336% in un contesto che ha visto lievitare le vendite del 44 per cento. Negli scorsi dodici mesi sono state vendute in Italia 94.973 auto elettriche, quasi 30mila in più rispetto al 2024 quando ne furono vendute 65.989. E le cinesi? Sono passate da 4.200 unità a 1 8. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un’auto elettrica su 5 venduta in Italia è “made in Cina”. L’alert della Uilm: “L’invasione è realtà, il governo si muova”

