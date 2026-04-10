Premio Tiberini d’oro alla FORM

L’Orchestra Filarmonica Marchigiana ha ricevuto il Premio Tiberini d’oro durante un evento al Teatro La Fenice di Senigallia. La premiazione è avvenuta prima del concerto dedicato a Mozart e Mendelssohn, in occasione del 200º anniversario della nascita di un celebre artista lirico. La serata ha visto la consegna del riconoscimento, che si inserisce nel contesto delle celebrazioni per questo anniversario importante.

Prestigioso riconoscimento per l’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Al Teatro La Fenice di Senigallia, in apertura di serata, prima del concerto Mozart-Mendelssohn viene insignita del premio lirico internazionale Tiberini d’oro, consegnato proprio nell’anno del 200º anniversario della nascita del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Dalla Scuderia Pan alla Lancia d’Oro: un premio per tre giostratori aretiniArezzo, 18 febbraio 2026 – Un premio per i tre giostratori cresciuti nella Scuderia Pan e arrivati a vincere la Lancia d’Oro. Cannes 2026, Palma d’Oro a Barbra Streisand: premio onorario alla carrieraAl Festival di Cannes 2026 sarà riconosciuta la gigantesca carriera dell’iconica Barbra Streisand.