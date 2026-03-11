Cannes 2026 Palma d’Oro a Barbra Streisand | premio onorario alla carriera

Al Festival di Cannes 2026 sarà consegnata una Palma d’Oro onoraria a Barbra Streisand, in riconoscimento della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo. L’evento celebra la sua influenza e il contributo nel settore musicale e cinematografico, rendendo omaggio al suo percorso artistico. La premiazione si svolgerà durante la manifestazione, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Al Festival di Cannes 2026 sarà riconosciuta la gigantesca carriera dell’iconica Barbra Streisand. È infatti prevista la consegna di una Palma d’Oro onoraria. Omaggiata come artista leggendaria, capace di creare un ponte come pochissime altre tra Broadway e Hollywood. Cannes celebra Barbra Streisand. I numeri consentono di sintetizzare facilmente l’enormità della carriera di Barbra Streisand. Non le rendono giustizia, certo, ma aiutano anche i più giovani a comprendere che peso abbia questo nome nel mondo dello spettacolo internazionale. Partiamo dagli Oscar: ne ha vinti due, per Funny Girl e A Star is Born. Come se non bastassero le famose statuette, spazio per 5 Emmy Award e 11 Golden Globe. 🔗 Leggi su Dilei.it

