Incendio nella Casa della salute di Soriano nel Cimino

Un incendio si è verificato nella Casa della salute di Soriano nel Cimino, gestita dalla ASL, mercoledì 21 gennaio nel tardo pomeriggio. Le fiamme sono divampate intorno alle 19 al terzo piano dello stabile in via Innocenzo VIII. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere il rogo e garantire la sicurezza delle persone presenti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

