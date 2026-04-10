Premio Donna | Luciana Buschini Arvedi onorata per il suo impegno civile

Nella giornata di ieri, presso la sede di una nota azienda in Piazza Lodi, si è svolta la nona edizione del Premio Donna organizzata dal Lions Club Cremona Europea. Durante l’evento, è stata consegnata una targa di riconoscimento a una donna locale per il suo impegno civile. L’atmosfera era informale e si è svolta alla presenza di alcuni rappresentanti dell’associazione e della comunità.

Ieri, nell’atmosfera di Piazza Lodi presso la sede Finarvedi, il Lions Club Cremona Europea ha consegnato l’ennesimo tributo all’eccellenza locale durante la nona edizione del Premio Donna. L’onorificenza è stata attribuita a Luciana Buschini Arvedi, figura che ha segnato profondamente il tessuto sociale e culturale della città cremonese attraverso decenni di impegno civile. La cerimonia si è svolta alla presenza del marito, il Cavalier Giovanni Arvedi, insieme ai membri più stretti della famiglia, in un momento caratterizzato da una profonda stima collettiva. La delegazione dei consiglieri del Club ha voluto premiare non solo i risultati tangibili, ma quel modo di essere che precede l’agire professionale, trasformando l’impegno quotidiano in un valore per tutta la comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Donna: Luciana Buschini Arvedi onorata per il suo impegno civile Leggi anche: È morto Bruno Maestrelli. “Protagonista per il suo impegno politico e civile” Leggi anche: Dott. Giuseppe Colangelo riceve il premio speciale “Pietro Mennea” per la medicina: Eccellenza e impegno civile in sanità Si parla di: Il Premio Donna del Lions Club Cremona Europea a Luciana Buschini Arvedi: un tributo all'eccellenza e al servizio per il territorio; Consegnato il Premio Donna a Luciana Buschini Arvedi: Tributo all'eccellenza. Consegnato il Premio Donna a Luciana Buschini Arvedi: tributo all'eccellenzaProfessionalità, amore incondizionato per la comunità e una profonda sensibilità artistica: sono questi i tratti distintivi che il Lions ... cremonaoggi.it