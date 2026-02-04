È morto Bruno Maestrelli Protagonista per il suo impegno politico e civile

È morto ieri Bruno Maestrelli, uno dei volti più noti di Vinci. Aveva 82 anni e per molti era un punto di riferimento politico e civile. La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità toscana, che ricorda il suo impegno e la sua presenza costante nel territorio.

Vinci (Firenze), 4 febbraio 2026 – Se n’è andato ieri, ad 82 anni. E con la scomparsa di Bruno Maestrelli, Vinci perde uno dei suoi riferimenti politici e umani. Era una delle figure di spicco del PCI vinciano, del quale è stato consigliere comunale (dal 1975 al 1980 e dal 1985 al 1990) e assessore (dal 1977 al 1979). Un impegno, il suo, profuso anche nell’associazionismo: è stato presidente di Confesercenti, nonché attivista di primo piano dell’Anppia e dell’Anpi. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. E tanti gli esponenti del territorio che hanno voluto ricordarlo. «Spicchiese doc, figlio di un perseguitato politico antifascista, fin da giovanissimo fervidamente impegnato per la difesa della Costituzione nata dalla Resistenza e per affermare nella militanza politica i suoi ideali di emancipazione e di giustizia sociale – il ricordo del senatore Pd Dario Parrini - Bruno Maestrelli è stato un esempio di coerenza, di passione civile e di spirito di servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Vinci Maestrelli

