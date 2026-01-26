Dott Giuseppe Colangelo riceve il premio speciale Pietro Mennea per la medicina | Eccellenza e impegno civile in sanità

Il 24 gennaio, presso la Fondazione Fioravante Polito a Santa Maria di Castellabate, il Dott. Giuseppe Colangelo ha ricevuto il premio speciale “Pietro Mennea” per la sua dedizione e impegno nel campo della medicina. L’evento ha riconosciuto l’eccellenza e il contributo civile del professionista nel settore sanitario, evidenziando l’importanza di un approccio etico e responsabile alla cura dei pazienti.

Il 24 gennaio, alle ore 16.00, si è svolta presso la Fondazione Fioravante Polito – Museo e Biblioteca del Calcio di Santa Maria di Castellabate, la cerimonia di conferimento del Premio Speciale "Pietro Mennea" per la Medicina. Il prestigioso riconoscimento è stato attribuito al dott. Giuseppe Colangelo, cardiologo dello sport, consigliere regionale della SIC Sport Campania e medico presso l'Ospedale Villa Malta. Questo premio rappresenta un tributo a personalità che si distinguono per eccellenza professionale, impegno etico e alto valore civile. Il dott. Colangelo è stato scelto per il suo instancabile lavoro sia all'interno dell'ospedale che sul territorio, dove promuove con passione iniziative innovative dedicate alla prevenzione, alla cardioprotezione e alla diffusione di una cultura della sicurezza.

