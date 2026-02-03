Alla chionsese Francesca De Piccoli la seconda edizione del premio di laurea in ricordo di don Di Piazza

La giovane di Chions, Francesca De Piccoli, ha ricevuto il premio di laurea in memoria di don Pierluigi Di Piazza. Ha conseguito la laurea magistrale con il massimo dei voti, 110 e lode, all’Università di Udine. La premiazione si è svolta durante la seconda edizione dell’evento dedicato, celebrando così il suo percorso e ricordando il sacerdote scomparso.

Francesca De Piccoli, di Chions, laureata magistrale con il 110 e lode in "Cittadinanza, istituzioni e politiche europee" all'Università di Udine, ha vinto il premio di laurea in memoria di don Pierluigi Di Piazza. Il riconoscimento le è stato conferito per la sua tesi intitolata: "Il nuovo patto.

