’Premio Denis Mahon’ la seconda edizione del concorso per studenti

La città di Cento annuncia la seconda edizione del concorso ‘Premio Denis Mahon’ dedicato agli studenti. L’iniziativa coinvolge giovani provenienti da diverse scuole e mira a promuovere lo studio dell’arte e della cultura. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e rafforza il legame tra la comunità locale e il patrimonio storico e artistico del territorio.

Il legame indissolubile tra la città di Cento e il grande studioso britannico Sir Denis Mahon si rinnova anche per il 2026. Il Comune di Cento, attraverso il Centro Studi Internazionale "Il Guercino", con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, ha infatti ufficialmente pubblicato il bando per la seconda edizione del prestigioso Premio Internazionale di Saggistica dedicato all’illustre storico dell’arte. Sir Denis Mahon, scomparso nel 2011 a cento anni, fu un grande collezionista e studioso, legato al territorio del Guercino e cittadino onorario. Esperto di Caravaggio e Poussin, dedicò la sua vita a sostenere i giovani storici dell’arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Premio Denis Mahon’, la seconda edizione del concorso per studenti Articoli correlati Premio Bianca d’Aponte: Praga apre la 22ª edizione del concorso per cantautriciLa musica delle cantautrici emergenti torna a farsi sentire in Europa grazie al Premio Bianca d’Aponte, giunto alla sua 22ª edizione. Alatri, Al via la terza edizione del concorso nazionale “DANTÈIDE – Premio Padre Luigi Pietrobono”Al via la terza edizione del concorso nazionale “DANTÈIDE – Premio Padre Luigi Pietrobono”. Tutti gli aggiornamenti su Premio Denis Mahon Discussioni sull' argomento Premio internazionale di saggistica Sir Denis Mahon; Premio Sir Denis Mahon 2026: pubblicato il bando per giovani studiosi; ’Premio Denis Mahon’, la seconda edizione del concorso per studenti; Pubblicato il bando del Premio internazionale di saggistica Sir Denis Mahon. Da Londra al Guercino. A Cento il Premio MahonIl grande storico dell’arte, già cittadino onorario centese, sarà ispiratore dell’iniziativa dedicata agli appassionati della materia. Borsa di studio in premio. La città di Cento non ha dimenticato ... ilrestodelcarlino.it Seconda edizione Premio Denis Mahon :: Galleria Vittorio Cevolani galleria-vittorio-cevolani.webnode.it/l/seconda-ediz… via @webnode #denismahon #guercino #prima #Premio x.com