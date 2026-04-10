La premier giapponese ha incontrato i membri dei Deep Purple a Tokyo, in un evento che ha unito politica e musica. Prima dell’avvio del loro tour in Giappone, il gruppo ha partecipato a un momento di relax e confronto con le autorità locali. L’occasione ha visto un’interazione tra il mondo della musica rock e i rappresentanti istituzionali del Paese.

La premier giapponese Sanae Takaichi ha accolto a Tokyo i membri dei Deep Purple, concedendosi un momento di distensione musicale prima dell’inizio del loro tour nipponico. L’incontro ha permesso alla leader del governo di condividere la sua lunga passione per l’hard rock e l’heavy metal con la leggendaria band britannica. L’incontro si è svolto in un clima di grande entusiasmo, con la prima ministra che ha espresso incredulità per la presenza dei musicisti nel suo Paese, dichiarandosi da sempre una loro grande ammiratrice. Durante il colloquio, Takaichi ha rivolto parole di altissimo riguardo al batterista Ian Paice, definendolo quasi una divinità della batteria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premier giapponese e Deep Purple: incontro rock tra politica e leggenda

Giappone, premier Takaichi ai Deep Purple: "Da giovane suonavo in una vostra cover band"(LaPresse) – La premier giapponese Sanae Takaichi ha accolto a Tokyo i membri della storica band rock britannica Deep Purple.

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