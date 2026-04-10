Giappone premier Takaichi ai Deep Purple | Da giovane suonavo in una vostra cover band

La premier giapponese ha incontrato i membri dei Deep Purple a Tokyo, dove li ha accolti ufficialmente. Durante l’incontro, ha ricordato di aver suonato in una cover band della band britannica quando era più giovane. La visita si è svolta in un contesto formale, con i musicisti e il rappresentante del governo giapponese presenti. La premier ha espresso apprezzamento per il legame tra la musica e la cultura.

(LaPresse) – La premier giapponese Sanae Takaichi ha accolto a Tokyo i membri della storica band rock britannica Deep Purple. Takaichi, grande appassionata di rock e nota per il suo amore per la batteria, ha ricevuto i membri della band con grande gioia, essendo una loro grande fan, regalando a Ian Paice un paio di bacchette per batteria prodotte in Giappone. Il ministro ha raccontato di aver suonato come tastierista in una band cover dei Deep Purple durante gli anni delle scuole superiori, prima di passare alla batteria all’università. Scherzando con i membri della band, ha aggiunto: “Oggi, quando litigo con mio marito, suono Burn per ‘lanciargli una maledizione’ “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giappone, premier Takaichi ai Deep Purple: "Da giovane suonavo in una vostra cover band" Leggi anche: Giappone, Takaichi supera ogni aspettativa: riconfermata premier con una super-maggioranza Giappone, Takaichi rinominata premier dal ParlamentoSanae Takaichi è stata rinominata dal Parlamento giapponese per formare il suo secondo governo, dopo la schiacciante vittoria elettorale della scorsa... Giappone, premier Takaichi ai Deep Purple: Da giovane suonavo in una vostra cover band(LaPresse) - La premier giapponese Sanae Takaichi ha accolto a Tokyo i membri della storica band rock britannica Deep Purple. Takaichi, ... stream24.ilsole24ore.com La premier giapponese non trattiene l'entusiasmo davanti ai Deep Purple: Ian Paice sei il mio DioFan sfegatata della band e batterista, Tanaichi ha raccontato: Quando litigo con mio marito suono Burn e gli lancio una maledizione ... msn.com