Lutto in parrocchia | addio ad Antonio le lacrime della comunità

Un dolore grande ha attraversato la parrocchia di Napoli. La comunità della chiesa “San Giuseppe e Madonna di Lourdes” piange la perdita di Antonio. In questi giorni, molti si sono riuniti per l’ultimo saluto, tra lacrime e ricordi affettuosi. La morte di Antonio ha lasciato un vuoto profondo tra i fedeli, che ora si stringono intorno alla famiglia per condividere il dolore.

Un grande dolore ha colpito nelle scorse ore la comunità parrocchiale della chiesa “San Giuseppe e Madonna di Lourdes” di Napoli. Il signor Antonio Pizzuto - storico collaboratore parrocchiale - è morto lasciando un grande vuoto in quanti lo hanno conosciuto. I funerali si sono tenuti questa.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Antonio Lutto Diocesi in lutto: addio a padre Silvio Fedi, sacerdote cappuccino e colonna della parrocchia Santissima Trinità La diocesi piange la scomparsa di padre Silvio Fedi, sacerdote cappuccino e figura di riferimento per la comunità della parrocchia Santissima Trinità di Livorno. Calcio in lutto, addio ad un gigante della serie A Il calcio italiano piange la scomparsa di Carmelo Miceli, simbolo e protagonista della storia del Lecce. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Antonio Lutto Argomenti discussi: San Martino della Battaglia in lutto: addio a don Claudio Donati; Addio a Marisa Vacchetta, segretaria al Liceo Ancina; Vallarsa, addio a Giorgio Kennedy Cobbe. Anima della comunità, prese in mano l’impresa dopo la morte del papà; Lutto in Valsassina: addio ad Ambrogio Casari, rifugista ai Piani di Bobbio. Lutto in parrocchia: addio ad Antonio, le lacrime della comunitàUn grande dolore ha colpito nelle scorse ore la comunità parrocchiale della chiesa San Giuseppe e Madonna di Lourdes di Napoli. Il signor Antonio Pizzuto - storico collaboratore parrocchiale - è ... napolitoday.it Diocesi in lutto: addio a padre Silvio Fedi, sacerdote cappuccino e colonna della parrocchia Santissima TrinitàLivorno piange la scomparsa di frà Silvio Fedi, sacerdote cappuccino e colonna della parrocchia della Santissima Trinità di piazza Gavi. Come riportato dal giornale della Diocesi, padre Fedi, musicist ... livornotoday.it Lutto cittadino per i coniugi morti nell’esplosione in via Oberdan. Chiesa gremita per i funerali nella parrocchia dell’Immacolata facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.