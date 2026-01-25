Chi era Walter Pfeifer | la sua morte lascia l’intera comunità in lacrime

Walter Pfeifer, 29 anni di San Pietro Mezzomonte, è deceduto mentre praticava l’ice climbing a Falzeben, nel territorio di Avelengo. La sua morte ha profondamente colpito la comunità, lasciando un senso di perdita e tristezza. La vicenda evidenzia i rischi legati agli sport invernali e l’importanza della prudenza in ambienti naturali. Un tragico evento che invita alla riflessione sulla sicurezza e sul rispetto della natura.

Il giovane ice climber altoatesino, deceduto un paio di giorni fa scivolando da un lastrone di ghiaccio, era da anni un membro dei vigili del fuoco e avrebbe voluto diventare guida alpina La sua morte lascia nel dolore l’intera comunità altoatesina, che lo ricorda come un uomo socialmente attivo, appassionato di montagna e pieno di vita. Dal 2013, infatti, era un membro dei vigili del fuoco e appena due anni fa aveva intrapreso un percorso per diventare guida alpina. Il dramma si è consumato venerdì 23 gennaio nella zona di Merano 2000, in Alto Adige. Walter Pfeifer stava percorrendo un sentiero che lo avrebbe condotto a una cascata ghiacciata quando, improvvisamente, è scivolato su una lastra di ghiaccio precipitando per una quarantina di metri.🔗 Leggi su Trentotoday.it

