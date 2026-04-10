PPA Energia | cos’è e perché sempre più aziende lo stanno scegliendo

Da ildenaro.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il PPA energia, o accordo di acquisto di energia, sta attirando sempre più aziende nel settore energetico. In un mercato con prezzi variabili e una crescente attenzione alla sostenibilità, questa forma di contratto rappresenta una soluzione concreta per aziende e professionisti. La sua diffusione è in aumento, grazie anche alle opportunità offerte per garantire approvvigionamenti energetici stabili e sostenibili.

Nel contesto attuale del mercato energetico, caratterizzato da forte volatilità dei prezzi e crescente attenzione alla sostenibilità, il PPA energia (Power Purchase Agreement) sta diventando una delle soluzioni più interessanti per imprese e professionisti. Sempre più aziende stanno valutando questa tipologia contrattuale per garantirsi stabilità dei costi e accesso a energia proveniente da fonti rinnovabili. Ma cosa significa davvero PPA energia e perché oggi è così rilevante? Cos’è un PPA energia Un PPA energia è un contratto a lungo termine tra un produttore di energia (spesso da fonti rinnovabili) e un consumatore finale o intermediario. In pratica: si stabilisce un prezzo dell’energia nel tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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