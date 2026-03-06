Energia Vigilante Gse | Promuoviamo lo sviluppo dei Ppa

Il Gse ha annunciato che promuove lo sviluppo dei Power Purchase Agreements (Ppa), contratti a lungo termine a prezzo fisso che assicurano l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili. Questi accordi sono destinati a cittadini, piccole, medie e grandi imprese, offrendo una soluzione stabile e sostenibile per l’approvvigionamento energetico. La notizia è stata diffusa durante un evento a Rimini.

Rimini, 6 mar. (Adnkronos) - “I Ppa sono contratti a lungo termine a prezzo fisso pensati per dare la garanzia di approvvigionamento di energia da fonte rinnovabile per cittadini, piccole e medie imprese e grandi imprese. L'ultimo decreto prevede un potenziamento di questo strumento, affidando al Gse il compito di promuoverne la diffusione e di assicurare che il minor costo delle rinnovabili si trasferisca direttamente ai consumatori. In questo modo, gli utenti possono contribuire alla decarbonizzazione e, allo stesso tempo, abbattere i propri costi energetici". Sono le parole di Vinicio Vigilante, amministratore delegato di Gse, il... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Energia, Vigilante (Gse): "Promuoviamo lo sviluppo dei Ppa" Leggi anche: Vigilante “Il GSE avvicina la transizione energetica a imprese e cittadini” Estra sottoscrive un Corporate PPA con Statkraft per la fornitura di energia rinnovabileArezzo, 29 gennaio 2026 – Estra ha sottoscritto un Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) di lungo periodo con Statkraft, primo produttore europeo... Una selezione di notizie su Energia Vigilante Gse Promuoviamo lo.... Argomenti discussi: GSE, Vigilante Contratti a lungo termine strumento contro volatilità dei prezzi. Energia, Vigilante (Gse): Promuoviamo lo sviluppo dei PpaRimini, 6 mar. (Adnkronos) - I Ppa sono contratti a lungo termine a prezzo fisso pensati per dare la garanzia di approvvigionamento di energia da ... iltempo.it GSE, Vigilante Contratti a lungo termine strumento contro volatilità dei prezziRIMINI - I Power Purchase Agreement sono uno strumento fondamentale non solo per sostenere le politiche di decarbonizzazione ma soprattutto per contrastare i rischi della volatilità dei prezzi dell'e ... laprovinciacr.it