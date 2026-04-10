Porto di Livorno si va verso il commissariamento?

Le discussioni sul futuro della gestione del porto di Livorno sono di attualità. Si ipotizza che l’Autorità di Sistema Portuale potrebbe essere commissariata a breve, con la possibilità di rimuovere l’attuale presidente e affidare la guida a un commissario ‘tecnico’. La questione sta creando attenzione tra gli operatori e le istituzioni locali, mentre le decisioni ufficiali non sono ancora state prese.

LIVORNO – L’Autorità di Sistema Portuale potrebbe molto presto essere commissariata? Il tema della rimozione di Davide Gariglio da presidente e la sua sostituzione con un commissario ‘tecnico’ sta prendendo sempre più piede nell’ambiente portuale e potrebbe avere un suo fondamento reale. Tale fondamento non è, come si potrebbe pensare, una volontà politica, o almeno lo è in maniera assolutamente residuale (per quanto ne potrebbe essere comunque l’innesco). La sospensione (poi rimozione) di un presidente si ha sostanzialmente in tre casi: per incompatibilità conflitto di interesse, gravi violazioni di legge e impossibilità di funzionamento dell’ente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Porto di Livorno, si va verso il commissariamento? Montello, si è dimessa la sindaca Elvira Borali: si va verso il commissariamentoLa seduta decisiva venerdì mattina: la sindaca Elvira Borali aveva messo in discussione la posizione di Rebecca Colleoni Montello. Automobile Club Foggia sommerso dai debiti: circa 3 milioni di euro, si va verso il commissariamentoAutomobile Club di Foggia sommerso da debiti, respinta la proposta di rateizzazione – spalmata in 40 anni – proposta all’Ente, e scatta la richiesta... Temi più discussi: Elettrificazione del porto di Livorno: come cambia la viabilità; Concessioni porto di Livorno, Atlas chiede il rinnovo per il terminal di via Tintoretto; Automotive porto Livorno, costruttivo il confronto in prefettura; Porto di Livorno, si va verso il commissariamento?. Livorno, procede il restyling della Darsena VecchiaLivorno 9 aprile 2026 Livorno, procede il restyling della Darsena Vecchia Prende gradualmente forma il nuovo look del settore della vendita del pescato nella Darsena Vecchia del Porto di Livorno. Pros ... livornopress.it Al porto di Livorno c’è fermentoNel tardo pomeriggio di mercoledì, poche ore dopo l’annuncio della sospensione di buona parte dei dazi, alcuni spedizionieri che lavorano al porto di Livorno hanno iniziato a compilare più in fretta ... ilpost.it Pianta della Città e Porto di Livorno. Acquaforte, mm.274x305 Secolo XVIII -XIX. Incisore Ferdinando Fambrini, stampata il Livorno presso Giacomo Aliprandi. Didascalia, in alto a sx.con i 47 toponimi. (Livorno, Raccolta D'Arte della Camera di Commercio). - facebook.com facebook