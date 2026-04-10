Portano una bambina dal Marocco a Torino in una busta per la spesa | due condanne e un patteggiamento

Il 9 aprile a Torino si è conclusa l’udienza preliminare di un processo riguardante il trasporto di una neonata dal Marocco. La bambina, trovata in condizioni critiche e racchiusa in una busta per la spesa durante il viaggio, è al centro dell’inchiesta. Sono state emesse due condanne, un patteggiamento e è stato deciso un rinvio a giudizio. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambito giudiziario e mediatico.

Due condanne, un patteggiamento e un rinvio a giudizio. Ieri, 9 aprile, al tribunale di Torino, è terminata così l’udienza preliminare del processo per la neonata portata dal Marocco al capoluogo piemontese in condizioni disperate, in alcune fasi del viaggio chiusa in una busta per la spesa e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Due kg di hashish in una busta della spesa, due arresti per spaccio Da Caravaggio a Metropoliz, quando le condanne per mancato sgombero portano a una soluzione. Ma Spin Time ora è a rischioNel 2017 e nel 2023 due richieste di risarcimento al Viminale condussero, col tempo, a soluzioni pacifiche. Temi più discussi: Una bambina salvata dalla cecità a soli 20 giorni dalla nascita. Le foto; I Carabinieri portano la Pasqua ai bambini e alle neomamme dell’ospedale di Branca; Una Pasqua solidale. Empoli e Vigili del Fuoco portano uova e sorrisi al reparto di Pediatria; UN SOFFIO DI PRIMAVERA: i bambini portano il vento buono nel cuore di Milano Marittima. Angelina Jolie denuncia l'Iran: la foto choc della bambina sulla tomba della madre uccisa dal regimeIn Iran si continua a morire per la libertà. Gli ayatollah e i pasdaran continuano a uccidere chi la chiede. La repressione delle proteste non si è mai fermata. E tra le voci di condanna si leva anche ... ilgiornale.it Bambina morsa da una vipera in Lessinia finisce ricoverata: «Fate attenzione, con il caldo l'uscita dal letargo è anticipata»«Lo scorso sabato una bambina di 10 anni è stata morsa alla mano, in Lessinia. La piccola adesso sta bene ed è stata dimessa già il giorno seguente – spiegano dall’Azienda ospedaliera -. Un primo ... ilgazzettino.it Crocevia Pescara per la Sampdoria, Lombardo: "I risultati portano autostima ma piedi per terra" x.com Gli umbri vincono 3-1 al Palabanca e si portano sul 2-0 nella serie di semifinale - facebook.com facebook