Da Caravaggio a Metropoliz quando le condanne per mancato sgombero portano a una soluzione Ma Spin Time ora è a rischio

Il tribunale di Roma ha deciso di condannare il ministero dell’Interno a pagare più di 21 milioni di euro per il mancato sgombero di Spin Time, un immobile occupato da anni. Questo episodio si aggiunge a una serie di casi simili, come quelli di Caravaggio e Metropoliz, dove le sentenze hanno portato a interventi rapidi. Ora, Spin Time si trova di nuovo sotto minaccia di sgombero, mentre la questione rimane aperta.

Nel 2017 e nel 2023 due richieste di risarcimento al Viminale condussero, col tempo, a soluzioni pacifiche. Oggi, per l'immobile dell'Esquilino, c'è la possibilità che questo non accada. A meno che Gualtieri non si giochi la carta Enasarco La sentenza del tribunale di Roma che condanna il ministero dell'Interno a pagare un maxi-risarcimento di oltre 21 milioni di euro per il mancato sgombero di Spin Time non è una novità assoluta. A Roma è il terzo caso in nove anni. E i precedenti non possono far dormire sonni tranquilli agli occupanti. Come detto, il 18 dicembre il tribunale ha deciso che il Viminale dovrà versare a InvestiRE Sgr, fondo proprietario dell'immobile occupato di via di Santa Croce in Gerusalemme, oltre 21 milioni di euro.

