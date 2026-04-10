‘Portami a ballare’ commuove Amici | il pianto di Nicola per la perdita della mamma e il gesto dolcissimo di Maria De Filippi

Durante una puntata di ‘Amici’, il ballerino Nicola Marchionni, 23 anni, ha condiviso un momento emozionante con il pubblico, piangendo per la perdita della madre. Nicola, originario di Montegranaro ma residente tra Europa e Stati Uniti, ha ricevuto un gesto affettuoso da parte di Maria De Filippi, che gli ha dedicato parole di conforto. La sua partecipazione continua nel talent show, affrontando le sfide con determinazione nonostante i momenti di commozione.

Montegranaro (Fermo), 10 aprile 2026 – Prosegue l’avventura nel talent ‘Amici’ di Maria De Filippi, di Nicola Marchionni, 23 anni, ballerino professionista di origini panamensi, di Montegranaro dove vive la sua famiglia ma ormai cittadino del mondo, sempre in viaggio tra Europa e Stati Uniti. Un ballerino che sta vivendo un altro momento importante della sua brillante carriera, che resta anche un figlio che da circa un mese ha dovuto affrontare e venire a patti con il dolore della perdita dell’amata mamma. La tragedia durante la corsa al serale di ‘Amici’. Una scomparsa avvenuta mentre Nicola si trovava ad ‘Amici’ da appena un mese ed era impegnato nella corsa verso il serale (tant’è che è stato assente in una puntata). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Grandi novità per la #Fascino di #MariaDeFilippi. Secondo un’indiscrezione di #DavideMaggio prenderà il via il nuovo progetto di Maria De Filippi. Si tratta di un vertical drama che si potrà vedere dalla piattaforma #witty, quindi esclusivamente per telefono. In - facebook.com facebook