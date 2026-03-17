Amici Serale torna in tv con Gigi D’Alessio come giudice ufficiale, mentre Maria De Filippi si distingue per un gesto durante la trasmissione. L’episodio ha attirato l’attenzione dei telespettatori e dei media, creando discussioni sui social e tra gli appassionati dello show. La puntata ha visto anche altri momenti di rilievo, consolidando la sua presenza nel palinsesto televisivo.

Amici Serale torna al centro dell’attenzione con un episodio inaspettato che coinvolge Maria De Filippi e uno dei volti più noti della musica italiana. Nella serata del 17 marzo 2026, un evento fuori dagli studi del talent ha attirato la curiosità del pubblico, alimentando le indiscrezioni sui giudici della nuova edizione. Tra apparizioni a sorpresa e contenuti diffusi sui social, il quadro della giuria inizia a delinearsi, anche se non è ancora completo. Il cachet dei prof di Amici L’incursione di Maria De Filippi al concerto di Roma. Durante il concerto di Gigi D’Alessio a Roma, Maria De Filippi ha fatto un’apparizione inaspettata sul palco. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici Serale, Gigi D’Alessio giudice ufficiale: il gesto di Maria De Filippi

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