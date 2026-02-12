La tensione sale tra i concorrenti di “Amici”. Durante la registrazione, Opi si è lasciato andare a una crisi di pianto, parlando di una vita buttata via negli ultimi tre anni. La sfida tra i 12 finalisti si fa sempre più intensa, con il Serale che si avvicina e le emozioni che esplodono in modo improvviso.

Ore frenetiche per i ballerini e i cantanti di “Amici di Maria De Filippi” perché solo 12 di loro potranno accedere al Serale del programma, che dovrebbe iniziare a marzo in prime time su Canale 5. Nella puntata del pomeridiano di ieri 11 febbraio, il cantante Opi (vero nome (Simone Opini) durante le prove con la vocal coach in studio, si è dovuto fermare in preda ad una crisi di pianto. Una chiusura non solo emotiva, ma anche fisica perché si è accovacciato per terra, come volesse scomparire. “Non so cosa ho addosso, non capisco”, dice tra le lacrime Opi, che preferisce lasciare lo studio. La coach si è accorta subito che Opi non era in forma ed soprattutto non era concentrato, tanto da chiedergli in maniera diretta: “È come se ti stessi spegnendo e accendendo, come se dentro di te ci fosse un interruttore che fa on e off. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non so cosa ho addosso, non capisco. Fino a tre anni fa ho buttato via la mia vita”: crisi di pianto per Opi ad “Amici di Maria De Filippi” – IL VIDEO

