Verifica dell'età sui siti porno in Italia | il TAR boccia Agcom per aver violato una regola europea

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha deciso di annullare una decisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riguardante la verifica dell'età sui siti pornografici. La misura prevedeva l'obbligo di controlli automatici anche per le piattaforme estere, ma è stata ritenuta violazione delle norme europee. La sentenza mette fine a questa disposizione, che era stata introdotta per proteggere i minorenni online.

Il TAR del Lazio frena l'Agcom sulla verifica dell'età per i siti porno, annullando l'obbligo automatico per le piattaforme estere. Secondo i giudici, l'Italia non ha rispettato le procedure stabilite dall'Unione Europea. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Chiusi i primi siti porno in Italia: iniziano i controlli di Agcom per la verifica dell’età Agcom: in vigore obblighi di verifica dell’età per i siti pornoROMA, 03 FEB – Dall’1 febbraio sono entrati in vigore gli obblighi di verifica dell’età degli utenti per i gestori di siti e piattaforme che... Temi più discussi: Discord ritarda la verifica dell'età globale a fine 2026; Social e minori: le proposte italiane e i nodi giuridici aperti; Identità digitale a 14 anni, verso stretta sui social: ecco il primo passo per la verifica dei profili, cosa cambia; I limiti d’età per i social media non bastano. Il TAR limita AGCOM sulla verifica dell’età: accolto in parte il ricorso dei siti hard con sede nell’UEIl TAR frena AGCOM sui siti hard con sede nell’Unione Europea. Resta valida la verifica dell’età, ma non l’estensione automatica. Il Garante non ha seguito i canali informativi stabiliti dal diritto e ... dday.it Irlanda impone nuova stretta sui social per minori di 16 anni e cambia le regole in EuropaIrlanda testa un portafoglio digitale per limitare i social agli under 16 Il governo dell’Irlanda sta sperimentando un portafoglio digitale pubblico p ... assodigitale.it L'arbitro verifica la correttezza del "grounding"... sarà meta o servirà il TMO Diamo un titolo a questa foto #minirugby #rugbygiovanile #sondriorugby #federazioneitalianarugby - facebook.com facebook Social vietati agli under 16, l'Irlanda testa un portafoglio per la verifica dell'età x.com