L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inviato un richiamo ai principali siti porno italiani. Secondo l’Agcom, l’80% delle piattaforme non rispetta ancora l’obbligo di verificare l’età degli utenti. La misura, prevista per legge, mira a tutelare i minori, ma molte piattaforme ancora si devono adeguare. In alcuni casi, come Porn Hub, l’attuazione delle regole sembra essere ancora lontana.

L’Agcom richiama l’attenzione dei siti porno. Come comunicato dall’agenzia, l’ 80% delle piattaforme non è conforme alle regole che obbligano i siti a luci rosse a verificare l’età degli utenti. L’Agcom ha pubblicato a ottobre 2025 una lista di 40 siti porno. Di questi, solo 9 hanno implementato i sistemi di verifica dell’età come previsto dalle disposizioni del Decreto Caivano. Tra le piattaforme che si sono dotate della funzionalità ci sono OnlyFans e Chaturbate. Fuori legge, invece, i siti come PornHub (il più visitato in Italia nel 2025), RedTube e YouPorn. Le tre piattaforme “ribelli” fanno parte della stessa azienda, Aylo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Porn Hub fuori legge, Only Fans promosso: l’Agcom richiama i siti porno per l’introduzione della verifica dell’età degli utenti. L’80% non è ancora a norma

