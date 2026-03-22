inseguimento lampo ubriaca contromano finisce contro la polizia arrestata 28enne

Una donna di 28 anni, sotto l'effetto di alcol, ha guidato contromano sui Bastioni di Porta con una pistola a salve a bordo. Quando è stata fermata dalla polizia, non si è fermata all’alt e ha tentato di scappare. Dopo un inseguimento, è stata arrestata e portata in caserma. La donna è accusata di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Ubriaca e con una pistola a salve a bordo, stava guidando contromano sui Bastioni di Porta e non si è fermata all’alt della polizia. Mentre fuggiva, si è schiantata con una Volante che stava arrivando a supporto dei colleghi. Così una donna di 28 anni è stata arrestata venerdì sera. Tutto è cominciato poco dopo le 23.30: una Volante del commissariato Garibaldi-Venezia di Milano ha notato l’auto con a bordo due donne. La macchina stava avanzando in senso vietato e la polizia ha subito intimato alla donna di fermarsi. Ma la ventottenne non si è fermata e, anzi, si è allontanata a gran velocità. Inseguita, ha percorso solo un breve tratto perché è andata quasi subito a sbattere contro un’altra auto della polizia, intervenuta in ausilio della prima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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