Guerra Iran Trump | Nato codarda tigre di carta L’Alleanza lascia l’Iraq Teheran minaccia le mete turistiche

Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti si espande e diventa più instabile. La Nato ha deciso di abbandonare la presenza militare in Iraq, mentre Teheran ha rivolto minacce alle destinazioni turistiche. Trump ha definito l’Alleanza “codarda” e “tigre di carta” in merito alla sua risposta alla situazione. La tensione tra le parti continua a salire con sviluppi che coinvolgono diverse regioni e attori internazionali.