Guerra Iran Trump | Nato codarda tigre di carta L’Alleanza lascia l’Iraq Teheran minaccia le mete turistiche
Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti si espande e diventa più instabile. La Nato ha deciso di abbandonare la presenza militare in Iraq, mentre Teheran ha rivolto minacce alle destinazioni turistiche. Trump ha definito l’Alleanza “codarda” e “tigre di carta” in merito alla sua risposta alla situazione. La tensione tra le parti continua a salire con sviluppi che coinvolgono diverse regioni e attori internazionali.
La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase sempre più ampia e instabile. Nella notte si moltiplicano gli attacchi e le reazioni nella regione del Golfo, mentre un incendio colpisce una raffineria in Kuwait dopo un attacco con droni, segnale di un’escalation che coinvolge anche le infrastrutture energetiche. L’Europa prova a tenere aperto un canale diplomatico: Giorgia Meloni chiarisce che non esiste alcuna ipotesi di missione militare per forzare lo Stretto di Hormuz, ma resta la disponibilità a garantire la sicurezza della navigazione quando le condizioni lo permetteranno. Sul piano militare, Washington rafforza la propria presenza con una nuova task force di marines in viaggio verso l’area, mentre Israele intensifica i raid su Teheran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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