Ponti di primavera | aumentano i collegamenti in treno fra Palermo Cefalù e l' aeroporto

In occasione dei ponti di primavera, Trenitalia ha aumentato i collegamenti ferroviari tra Palermo, Cefalù e l'aeroporto, in collaborazione con la Regione siciliana. Sono stati introdotti nuovi servizi per facilitare gli spostamenti di turisti e residenti, con l’obiettivo di promuovere l’accesso a zone di interesse culturale e paesaggistico della zona. La modifica ai collegamenti è stata coordinata tra l’azienda ferroviaria e l’ente regionale.

In occasione dei ponti di primavera, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) di concerto con la Regione siciliana, committente del servizio, ha introdotto nuovi collegamenti per accompagnare turisti e viaggiatori abituali alla scoperta di luoghi di alto valore culturale e paesaggistico. Si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Ponti di primavera, aumentano i collegamenti per le mete turistiche: incluse anche Taormina e LetojanniAumentano i collegamenti ferroviari in occasione dei ponti di Primavera, con un impatto diretto anche sulle mete turistiche del messinese. Più treni in Sicilia per i ponti di primavera: Regione e Trenitalia potenziano i collegamenti turisticiSu impulso e iniziativa della Regione Siciliana, in collaborazione con il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in occasione dei ponti di primavera... Temi più discussi: Primi turisti con i ponti di primavera. Per l’estate pesa molto il caro prezzi; Controlli della Polizia stradale a Pasqua e per i ponti di primavera; Pasqua e ponti di primavera 2026: traffico in aumento e controlli rafforzati sulla rete stradale; Pasqua e ponti di primavera, 117 treni aggiuntivi sulle tratte dell'Emilia-Romagna. Ponti di primavera, boom di viaggi in treno. Sud, mare e collegamenti con l’estero trainano le prenotazioni fino a giugnoPonti di primavera, FS stima 28 milioni di viaggiatori e rafforza l’offerta con più Frecciarossa, InterCity, notturni ... affaritaliani.it Vacanze di Pasqua e ponti di primavera: il calendario scolastico 2026 tra pause e opportunitàI ponti di primavera offrono agli studenti italiani un momento di pausa. Scopri le date delle vacanze Pasquali regionali. informazionescuola.it Questa mattina alle Ville Ponti di #Varese le celebrazioni per il 174esimo anniversario della #PoliziadiStato. I dati su reati, denunce e arresti e i #riconoscimenti agli agenti - facebook.com facebook Controlli della Polizia stradale a Pasqua e per i ponti di primavera. Pattuglie nelle strade, piano straordinario sino al 3 maggio #ANSAmotori #ANSA x.com