Più treni in Sicilia per i ponti di primavera | Regione e Trenitalia potenziano i collegamenti turistici

Durante i ponti di primavera, le autorità regionali hanno collaborato con Trenitalia per aumentare le corse ferroviarie in Sicilia. L’obiettivo è facilitare gli spostamenti di turisti e pendolari verso le destinazioni più visitate dell’isola. Sono stati attivati nuovi collegamenti e incrementate le frequenze delle linee già esistenti, offrendo un servizio più capillare durante questo periodo. La misura riguarda sia i viaggi turistici che quelli quotidiani.

Su impulso e iniziativa della Regione Siciliana, in collaborazione con il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in occasione dei ponti di primavera sono stati attivati nuovi e più frequenti collegamenti ferroviari per accompagnare turisti e pendolari alla scoperta delle principali destinazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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