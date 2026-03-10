Ponte sull’Adda iniziata la chiusura Disagi contenuti e residenti divisi

Da ieri alle 10 è iniziata la chiusura del ponte sull’Adda Napoleone Bonaparte, che interessa il traffico veicolare. La chiusura serve a realizzare una nuova campata, con l’obiettivo di migliorare il deflusso del corso d’acqua e ridurre il rischio di allagamenti futuri. I disagi sono stati contenuti e i residenti sono divisi sulla questione.

Scattata, da ieri mattina alle 10, la chiusura al traffico veicolare sul ponte sull'Adda Napoleone Bonaparte per consentire la realizzazione di una nuova campata finalizzata a far defluire meglio il corso d'acqua ed evitare futuri allagamenti. Una chiusura attesa e annunciata da tempo, che nelle prime ore non ha però provocato particolari disagi alla circolazione. A contribuire a mantenere la situazione sotto controllo, diversi fattori: l'orario scelto per lo stop al traffico, dopo le principali fasce di punta della mattinata, ma anche alcune modifiche alla viabilità già attivate nei giorni scorsi, tra cui l'inversione del senso di marcia di via Borgo Adda.