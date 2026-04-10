Pomeriggio di galoppo con prove di livello e tanto pubblico presente Ottanese protagonista nel premio Fibonacci

Nel pomeriggio si sono svolte prove di livello con un buon numero di spettatori presenti. Tra i momenti più significativi, l'ottanese ha conquistato il premio “Leonardo Fibonacci” nella corsa di 1300 metri. Il cavallo è stato montato dalla jockette Carola Guicciardo ed è risultato il protagonista della giornata. La competizione ha attirato l’attenzione degli appassionati e ha visto la partecipazione di diversi concorrenti.

Ottanese, montato dalla jockette Carola Guicciardo, ha vinto il premio “ Leonardo Fibonacci ”, prova di centro del pomeriggio feriale sulla distanza dei 1300 metri. Alle sue spalle Pont de L’Alma. Dopo l’exploit, anche emotivo, del premio “Pisa” e delle altre grandi corse che ne hanno completato la giornata, quella di ieri è stata una normale giornata di corse premiata dal bel tempo. L’altra prova ben dotata era riservata alle femmine di 3 anni premio “Croce Rossa Italiana – Comitato di Pontasserchio-San Giuliano”, metri 1500. Il favorito Wordly non ha potuto opporsi all’allungo di Miss Kalua (D. Di Tocco). Una terza prova di buon livello era il premio “Colonnello”, metri 1300, un nome storico nell’ippica pisana: Colonnello fu infatti il vincitore del primo Criterium di Pisa nel 1890. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pomeriggio di galoppo con prove di livello e tanto pubblico presente. Ottanese protagonista nel premio Fibonacci Coriandoli nel Golfo. Prima sfilata dei Carri con tanto pubblico e sotto un bel soleSotto un bel sole invernale è iniziata la 59° edizione del Carnevale di Follonica con la prima sfilata accolta da un folto pubblico. Il capolavoro di Twain a Sondrio “Tutto è nato nel garage di casa. Tra prove, errori e tanto sudore“Tom Sawyer, il musical per la prima volta in Italia per festeggiare i 150 anni dalla pubblicazione del romanzo di Mark Twain. Temi più discussi: Bologna, Enrico Colombino vince la tappa dei puri all'Arcoveggio. Zingaro Gadd con Elena Bruniera sigla la clou del pomeriggio; Per Glucosio Jet dolce sorpresa nella domenica di Pasqua dei trottatori all’Ippodromo Snai San Siro. Venerdì 17 in pista con la Giornata Gentlemen, mentre il 25 scatta il Gp Barbetta; Ippodromo Snai San Siro, vigilia di Pasqua con il galoppo: Grand Son of Dark vince il Premio Gardone, Kebrilla splende nel Premio Seregno; Domenica 5 Aprile – 136° PREMIO PISA. Pomeriggio di galoppo con prove di livello e tanto pubblico presente. Ottanese protagonista nel premio FibonacciOttanese, montato dalla jockette Carola Guicciardo, ha vinto il premio Leonardo Fibonacci, prova di centro del pomeriggio feriale sulla ... sport.quotidiano.net Ippica, Ippodromo Snai San Siro: mercoledì di galoppo con otto prove dalle 14:20Ippica, all’Ippodromo Snai San Siro di Milano prosegue il calendario di aprile con le corse al galoppo con la giornata di domani. agimeg.it Nel pomeriggio di ieri a San Pietro a Patierno è stato arrestato il 29enne Stefano Margarita, trovato con droga, una pistola e munizioni. Poche ore dopo, a Corso Secondigliano, un raid a colpi di arma da fuoco ha ferito gravemente Salvatore Marino. Ricercato i - facebook.com facebook