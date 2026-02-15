Sanità e riorganizzazione Autonomia infermieristica Si accende la polemica

La decisione dell’Asl 1 Toscana Nord Ovest di accorpare i servizi infermieristici in Lunigiana ha provocato reazioni accese. Il motivo è che i reparti di assistenza sono stati uniti con quelli delle zone vicine, come la Costa e la Valle del Serchio, riducendo l’autonomia locale. Le proteste si sono fatte sentire anche tra gli operatori sanitari, che temono un peggioramento dei servizi e una perdita di controllo sulle risorse. La scelta riguarda anche l’Isola d’Elba, dove il servizio è stato integrato con quello della Bassa Val Cecina, creando ulteriori malcontenti tra il personale e i cittadini

La Lunigiana perde l’autonomia infermieristica e divampano le prime polemiche. La decisione della direzione generale dell’Asl 1 Toscana nord ovest con la quale vengono accorpati i servizi infermieristici con la Costa scatena critiche non solo a livello provinciale perché è prevista la stessa sorte per la Valle del Serchio con il servizio congiunto a quello di Lucca e per l’Isola d’Elba il cui servizio è invece unito con quello della Bassa Val Cecina. A denunciare la situazione il consigliere regionale Jacopo Ferri definisce il quadro sanitario regionale "fuori controllo", con liste d’attesa lunghissime e sistemi di prenotazione che spesso costringono i cittadini a spostarsi lontano dal proprio territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanità e riorganizzazione. Autonomia infermieristica. Si accende la polemica La Villa Reale per Natale resta al buio e si accende la polemica La Villa Reale di Monza rimane al buio durante il periodo natalizio, suscitando polemiche tra cittadini e amministrazione. La Giubiana di Cantù finisce su Canale 5 e si accende la polemica nazionale La Giubiana di Cantù finisce in tv, trasmessa su Canale 5 durante Mattino Cinque. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sanità e riorganizzazione. Autonomia infermieristica. Si accende la polemica; Cisl Medici: nasce il Coordinamento nazionale per la sanità pubblica veterinaria; LA CURA NON È UN REATO. In difesa dell'autonomia medica e del diritto alla salute (Art. 32 Cost.); Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL. Emilia Romagna, Lombardia e Veneto firmano col Governo i pre accordi per l’autonomia. Sulla sanità avranno mano libera su molte questioni: dal personale ai farmaci ...Sul filo di lana della legislatura Governo e Regioni siglano tre pre intese che sanciscono il quadro delle maggiori autonomie regionali dopo i referendum in Lombardia e Veneto e la trattativa avviata ... quotidianosanita.it Sanità: via libera in Consiglio Lombardia al testo della maggioranzaRespinti i cinque documenti presentati dai gruppi di minoranza, che avevano richiesto la convocazione della seduta straordinaria Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale de ... expartibus.it Sanità nella Sibaritide interrogazione sulla riorganizzazione dell’Anatomia Patologica dello Spoke di Corigliano Rossano: È stata depositata un’interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta regionale in merito alla riorganizzazione dell’Unità Ope facebook