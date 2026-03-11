Mattarella bacchetta Trump Pretesa di agire fuori regole

Il presidente della Repubblica ha criticato il comportamento di un ex presidente degli Stati Uniti, accusandolo di voler agire senza rispettare le regole di Stati e organizzazioni internazionali. È stata evidenziata la presenza di leader che si mostrano come autorità assolute, con atteggiamenti che si discostano dalle pratiche condivise a livello globale. Le sue parole sono state rivolte a sottolineare questa tendenza.

Uomini soli al comando. "Tirannidi cesariste" che si affacciano sul mondo, con "la pretesa di agire al di fuori delle regole di Stati e di organismi internazionali". Dittatorelli vari, e non solo, perché "oggi i protagonisti degli scenari globali sono soggetti tecnologico-finanziari". E insomma, dobbiamo stare attenti, avverte Sergio Mattarella: dopo tanti decenni di pace e democrazia "non lasciamo che si realizzi una simile regressione". Con chi ce l'ha il capo dello Stato? Con Vladimir Putin, certo: non ha forse invaso l'Ucraina? Con i big tech che "erodono la sovranità" delle nazioni, anche. Ma chissà, magari vuole pettinare pure il ciuffo rosso di Donald Trump, un altro che con guerre vere e guerre di dazi rompe gli schemi multilaterali minando, ad esempio, l'autorità dell'Onu.