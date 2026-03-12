Polizia locale al lavoro a Verona | sgombero in via Faccio e droga sequestrata sui Bastioni

Nella mattinata di giovedì 12 marzo, quattro pattuglie della polizia locale di Verona hanno effettuato un controllo in un immobile abbandonato situato alla breccia di via Faccio. Durante l’intervento, sono stati sequestrati alcuni quantitativi di droga sui Bastioni. L’operazione ha portato allo sgombero dell’immobile, che era utilizzato probabilmente come punto di ritrovo.

Il personale del Comando di via del Pontiere nelle scorse ore ha inoltre identificato 173 persone, controllato 456 autoveicoli e sanzionato 12 monopattinisti senza casco Nella mattinata di giovedì 12 marzo, quattro pattuglie della polizia locale di Verona hanno effettuato un controllo in un immobile abbandonato situato alla breccia di via Faccio. La struttura, che sarà abbattuta nelle prossime settimane in quanto abusiva, era diventata luogo di ritrovo di cinque uomini, tre dei quali sono stati accompagnati al comando di via del Pontiere in quanto privi di documenti di identificazione.All'interno di una stanza sono stati rinvenuti 25 grammi di hashish, mentre all'esterno l'area è risultata piena di rifiuti.