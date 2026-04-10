Nel 2025, le forze dell’ordine hanno eseguito oltre 21.400 provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri e comunitari. Sono stati sequestrati beni per un valore di circa 150 milioni di euro e sono state confiscate circa 13 tonnellate di droga. Questi dati rappresentano il bilancio delle attività di polizia nel corso dell’anno.

Nel 2025 sono stati emessi complessivamente 21.444 provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri e comunitari. I rimpatri effettivamente eseguiti nell’anno passato sono stati 6.097. Tra di essi, 1.313 hanno volontariamente ottemperato all’obbligo imposto di lasciare il territorio nazionale, anche in adesione ai programmi di reintegrazione e rimpatrio volontario assistito attivi in ambito nazionale. Inoltre, 10 cittadini stranieri sono stati allontanati per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato o poiché contigui a organizzazioni terroristiche. Con specifico riferimento ai rimpatri forzosi (4. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Polizia, il bilancio del 2025: 21mila espulsioni, sequestri per 150 milioni e 13 tonnellate di droga

Ingenti sequestri, 70 arresti e 122 denunce: bilancio 2025 del Nas di NapoliTempo di lettura: 2 minuti Settanta arresti, 122 denunce in stato di libertà e 1.

In Campania bloccate 100 tonnellate di cibo, maxi sequestri di articoli pericolosi e drogaL'Agenzia Territoriale delle Dogane ha diffuso il bilancio del 2025: sequestrata quasi una tonnellata di droga, migliaia di prodotti falsi e...

Temi più discussi: La sartoria sociale della questura di Roma. Aumentano gli agenti in periferia. Il bilancio della polizia; Polizia locale provinciale: bilancio 2025 tra sicurezza e tutela del territorio; Polizia, il bilancio del 2025: 21mila espulsioni, sequestri per 150 milioni e 13 tonnellate di droga; Sci e sicurezza, il bilancio della Polizia a Domodossola: 90 interventi in pista.

Polizia, il bilancio del 2025: 21mila espulsioni, sequestri per 150 milioni e 13 tonnellate di drogaNel 2025 sono stati emessi complessivamente 21.444 provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri ... lapresse.it

Polizia in festa, al ChorusLife il «Villaggio della legalità». I dati: stretta online, monitorati 250 siti webNella mattina di venerdì 10 aprile la cerimonia per il 174° di fondazione. Tutti i cittadini invitati: dalle 9.30 gli stand dimostrativi, alle 11 i discorsi ufficiali e le premiazioni. Spazio anche ag ... ecodibergamo.it

Movida, proteste in via Sant’Orsola: arriva la polizia locale in borghese - facebook.com facebook

Da 174 anni al vostro fianco. Auguri alle nostre donne e ai nostri uomini #AnniversarioPolizia #essercisempre #10aprile x.com