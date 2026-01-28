Ingenti sequestri 70 arresti e 122 denunce | bilancio 2025 del Nas di Napoli

Nell’arco del 2025, i carabinieri del Nas di Napoli hanno sequestrato ingenti sostanze e beni, arrestato 70 persone e denunciato altre 122. Durante le ispezioni, hanno controllato quasi 2.000 attività, trovandone quasi 900 non in regola. Il bilancio del loro lavoro è pesante, ma mira a garantire più sicurezza e igiene.

Tempo di lettura: 2 minuti Settanta arresti, 122 denunce in stato di libertà e 1.976 ispezioni di natura igienico sanitaria, di cui 879 risultate non conformi: sono i numeri del bilancio delle attività effettuate nell'anno 2025 dei carabinieri del Nas di Napoli guidato dal tenente colonello Alessandro Cisternino. Secondo quanto rende noto un comunicato, gli interventi nel settore sanitario, farmaceutico ed alimentare hanno evidenziato gravi irregolarità, tali da contestare 1.685 sanzioni amministrative (per un importo di oltre un milione e 800 mila euro) e segnalare all'autorità amministrativa 763 persone.

