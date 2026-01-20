In Campania bloccate 100 tonnellate di cibo maxi sequestri di articoli pericolosi e droga

Nel 2025, l’Agenzia Territoriale delle Dogane della Campania ha effettuato importanti controlli, sequestrando circa 100 tonnellate di cibo, quasi una tonnellata di droga e migliaia di articoli falsificati. Sono state inoltre accertate evasioni di accise e tasse per milioni di euro, contribuendo alla tutela della sicurezza e della legalità nella regione.

L'Agenzia Territoriale delle Dogane ha diffuso il bilancio del 2025: sequestrata quasi una tonnellata di droga, migliaia di prodotti falsi e accertate evasioni di accise e tasse per milioni di euro.

